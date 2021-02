Giuseppe Conte, l’ex premier torna in cattedra: lezione in streaming all’Università di Firenze (Di venerdì 26 febbraio 2021) l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è tornato a Firenze da professore universitario, come prima di intraprendere la carriera politica. Dopo i quasi tre anni alla guida del Paese, dal 1 giugno 2018 al 13 febbraio 2021, l’avvocato pugliese sale di nuovo in cattedra. Il ritorno in Ateneo, in attesa di tornare a insegnare, è avvenuto oggi 26 febbraio con una lezione al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’università di Firenze. In streaming e senza pubblico Una lezione online la sua, dal titolo “Tutela della salute e salvaguardia dell’economia”, trasmessa via You Tube, Vimeo e Facebook. Una sorta di racconto dei giorni di governo. Una lezione che non potrà non trasformarsi in ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 febbraio 2021)presidente del Consiglio,, èto ada professore universitario, come prima di intraprendere la carriera politica. Dopo i quasi tre anni alla guida del Paese, dal 1 giugno 2018 al 13 febbraio 2021, l’avvocato pugliese sale di nuovo in. Il ritorno in Ateneo, in attesa dire a insegnare, è avvenuto oggi 26 febbraio con unaal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’università di. Ine senza pubblico Unaonline la sua, dal titolo “Tutela della salute e salvaguardia dell’economia”, trasmessa via You Tube, Vimeo e Facebook. Una sorta di racconto dei giorni di governo. Unache non potrà non trasformarsi in ...

UNI_FIRENZE : In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurispru… - FMCastaldo : In ogni difficoltà si nasconde anche un’opportunità: Giuseppe #Conte rappresenta una figura che deve assurgere a un… - repubblica : Giuseppe Conte all'università parla di salute ed economia: 'Lezione dalla pandemia', il titolo della lezione che se… - CiccioniSe : RT @6dimattina_: Giuseppe Conte che asfalta l’intera opposizione citando soltanto la costituzione - Marilenapas : RT @repubblica: Giuseppe Conte all'università parla di salute ed economia: 'Lezione dalla pandemia', il titolo della lezione che segna il r… -