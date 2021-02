Ginnastica artistica, quando si torna in gara? Attesa finita: tra una settimana c’è la Serie A! Calendario e date (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Ginnastica artistica è uno degli sport più duramente colpiti dalla pandemia. L’emergenza sanitaria ha davvero messo in ginocchio l’intero universo della Polvere di Magnesio e ha falcidiato il Calendario della gare: dallo scorso marzo si è scesi in pedana in pochissime occasioni e gli eventi internazionali sono praticamente stati inesistenti nell’ultimo anno. Si sono sì disputati gli Europei poco prima di Natale a Mersin (Turchia), ma si è trattato di una rassegna continentale di Serie C vista l’assenza di tutte le Nazioni di riferimento. Recentemente è stata cancellata la Coppa del Mondo all-around, è stata posticipata la disputa dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di specialità ed è già stato comunicato che gli Europei di aprile saranno a porte chiuse. La situazione è estremamente complicata, anche perché ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Laè uno degli sport più duramente colpiti dalla pandemia. L’emergenza sanitaria ha davvero messo in ginocchio l’intero universo della Polvere di Magnesio e ha falcidiato ildella gare: dallo scorso marzo si è scesi in pedana in pochissime occasioni e gli eventi internazionali sono praticamente stati inesistenti nell’ultimo anno. Si sono sì disputati gli Europei poco prima di Natale a Mersin (Turchia), ma si è trattato di una rassegna continentale diC vista l’assenza di tutte le Nazioni di riferimento. Recentemente è stata cancellata la Coppa del Mondo all-around, è stata posticipata la disputa dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di specialità ed è già stato comunicato che gli Europei di aprile saranno a porte chiuse. La situazione è estremamente complicata, anche perché ...

