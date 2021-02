Friuli Venezia Giulia, Fedriga: “Le scuole sono un vettore di contagio importantissimo” (Di venerdì 26 febbraio 2021) TRIESTE – “Possiamo dire con chiarezza, e me ne assumo la responsabilità, che la scuola oggi è un vettore di contagio importantissimo, purtroppo. E che ci sono invece delle attività, magari piccole e parziali rispetto all’attività complessiva, che però non comportano maggiori rischi”. Lo sottolinea il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite oggi alla trasmissione Mediaset ‘Mattino Cinque’. Secondo il governatore la decisione di riaprire le scuole in presenza è stata una misura “ideologica”, perché “con l’attività a distanza può andare avanti” lo stesso a differenza delle attività economiche chiuse. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) TRIESTE – “Possiamo dire con chiarezza, e me ne assumo la responsabilità, che la scuola oggi è un vettore di contagio importantissimo, purtroppo. E che ci sono invece delle attività, magari piccole e parziali rispetto all’attività complessiva, che però non comportano maggiori rischi”. Lo sottolinea il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite oggi alla trasmissione Mediaset ‘Mattino Cinque’. Secondo il governatore la decisione di riaprire le scuole in presenza è stata una misura “ideologica”, perché “con l’attività a distanza può andare avanti” lo stesso a differenza delle attività economiche chiuse.

