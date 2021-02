Emma Watson si ritira? Il manager smentisce | ' In pausa solo dai social'

wishingnialler : RT @La_sberg: Emma Watson che a 30 anni si ritira a godersi i suoi milioni è tutto quello che avrei voluto essere nella vita - Bijou_xm : RT @La_sberg: Emma Watson che a 30 anni si ritira a godersi i suoi milioni è tutto quello che avrei voluto essere nella vita - nciucessa : emma Watson in ogni film: ?? voi: OSCAR!!!! - nnorthstardust : lascio definitivamente twitter, grazie a tutti per le interazioni, gli amici e i ricordi. mi mancherete ragazzx. sp… - dudawinchester : @ZAINFL4MES emma watson/ hermione granger -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Watson

ha deciso di ritirarsi dalle scene a tempo indefinito, per concentrarsi sulla vita privata e sulla relazione con il fidanzato? A gettare i fan nel panico è stato l'agente dell'attrice, che ...Il rappresentante della nota star di Harry Potter decide di intervenire per far sapere ai fan cosa sta realmente ...La decisione di Emma Watson, riportata dal Daily Mail, riferisce che l’attrice, a soli 30 anni, avrebbe deciso di ritirarsi dalle scene. Trent’anni, parigina per caso ma trasferitasi all’età di cinque ...L'interesse di Emma Watson per la recitazione inizia durante gli anni scolastici a Oxford e a soli 9 anni ottiene il ruolo di Hermione ...