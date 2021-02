Edin Dzeko: lesione all’adduttore, ecco quanto starà fuori (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa mattina Edin Dzeko ha effettuato gli esami strumentali in seguito all’infortunio rimediato contro il Braga, che lo ha costretto a uscire anticipatamente dal campo. Il referto ha evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra e il centravanti bosniaco non sarà quindi a disposizione di Fonseca almeno per le prossime due-tre settimane. Il club giallorosso ha fatto sapere che la lesione sarà valutata giorno per giorno. quanto starà fuori Edin Dzeko? Dopo l’infortunio rimediato con il Braga, Dzeko salterà il big match col Milan e le sfide contro Fiorentina, Genoa oltre all’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. L’attaccante ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa mattinaha effettuato gli esami strumentali in seguito all’infortunio rimediato contro il Braga, che lo ha costretto a uscire anticipatamente dal campo. Il referto ha evidenziato unadi primo gradodella coscia sinistra e il centravanti bosniaco non sarà quindi a disposizione di Fonseca almeno per le prossime due-tre settimane. Il club giallorosso ha fatto sapere che lasarà valutata giorno per giorno.? Dopo l’infortunio rimediato con il Braga,salterà il big match col Milan e le sfide contro Fiorentina, Genoa oltre all’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. L’attaccante ...

