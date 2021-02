Dpcm Pasqua e Pasquetta, tutte le restrizioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) A Pasqua tutti a casa: dal 6 marzo al 6 aprile sarà in vigore il nuovo Dpcm Covid. Il ministro Speranza: "L'epidemia ha ripreso vigore. Non ci sono le condizioni per allentare le misure» A un anno dall’inizio della pandemia, festeggeremo una seconda Pasqua blindata: niente viaggi né riunioni allargate di famiglia. Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo sarà infatti valido fino al 6 aprile e non si prevedono sconti sulle restrizioni in vigore. A parte forse uno spiraglio di apertura per cinema e teatri dal 27 marzo, solo in zona gialla e con nuovi protocolli, e di mostre e musei anche nei weekend. «L’epidemia ha ripreso vigore e l’indice Rt si appresta a superare l’1. Non ci sono le condizioni per allentare le misure» spiega il ministro della salute Speranza. E ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 26 febbraio 2021) Atutti a casa: dal 6 marzo al 6 aprile sarà in vigore il nuovoCovid. Il ministro Speranza: "L'epidemia ha ripreso vigore. Non ci sono le condizioni per allentare le misure» A un anno dall’inizio della pandemia, festeggeremo una secondablindata: niente viaggi né riunioni allargate di famiglia. Il nuovoche entrerà in vigore il prossimo 6 marzo sarà infatti valido fino al 6 aprile e non si prevedono sconti sullein vigore. A parte forse uno spiraglio di apertura per cinema e teatri dal 27 marzo, solo in zona gialla e con nuovi protocolli, e di mostre e musei anche nei weekend. «L’epidemia ha ripreso vigore e l’indice Rt si appresta a superare l’1. Non ci sono le condizioni per allentare le misure» spiega il ministro della salute Speranza. E ...

