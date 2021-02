Covid: tavolo tecnico vigilerà su zone bianche, misure transitorie se necessarie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Un tavolo tecnico vigilerà sulle cosiddette zone bianche, per evitare che restino tali e adottare misure intermedie qualora fosse necessario. "Presso il Ministero della salute - si legge nella bozza del nuovo Dpcm inviato alle Regioni - è istituito un tavolo tecnico permanente composto dai rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità e delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti del rilascio delle misure anti contagio nei territori di cui al comma precedente, il permanere delle condizioni di cui al comma 1" -ovvero dove 'si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Unsulle cosiddette, per evitare che restino tali e adottareintermedie qualora fosse necessario. "Presso il Ministero della salute - si legge nella bozza del nuovo Dpcm inviato alle Regioni - è istituito unpermanente composto dai rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità e delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti del rilascio delleanti contagio nei territori di cui al comma precedente, il permanere delle condizioni di cui al comma 1" -ovvero dove 'si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid tavolo G20 Finanze ritrova il multilateralismo, Digital tax più vicina Causa Covid, infatti, la riunione di oggi è stata 'virtuale' come praticamente tutte quelle del ... Ci sono due questioni sul tavolo: la prima è sulla Profit allocation rules, specialmente per le ...

Covid: fonti governo, resta sistema a fasce ma tavolo tecnico per rivedere parametri 'Rimane il sistema delle fasce che ha evitato il lockdown ma si istituisce un tavolo tecnico per rivedere i 21 parametri'. Questa il messaggio che fonti di governo hanno recapitato alle Regioni insieme alla bozza del nuovo Dpcm.

Covid: tavolo tecnico vigilerà su zone bianche, misure transitorie se necessarie - Sardiniapost.it SardiniaPost Covid: bozza Dpcm, bar e ristoranti restano chiusi dopo le 18 Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è co ...

Nuovo Dpcm Draghi: c'è la bozza. Ecco cosa cambia Attesa quasi terminata: c'è la bozza del nuovo Dpcm Draghi, che sostituirà quello in scadenza il 5 marzo. La linea del rigore non cambia: la bozza inviata alle Regioni conferma, di fatto, le misure di ...

