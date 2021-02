Covid, "casi in aumento: con varianti spettro terza ondata" (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Adnkronos) - Preoccupa la diffusione delle varianti di coronavirus nelle ultime settimane, tanto da far temere l'arrivo di una terza ondata" di Covid mentre il numero delle vittime si avvicina sempre più a quota 100mila (96.974). "Se le misure restrittive del periodo natalizio hanno aiutato a prevenire" un'impennata dei contagi, "la diffusione delle varianti nelle ultime settimane sembra far materializzare lo spettro della terza ondata". A riepilogare uno degli elementi che emergono dall'ultimo report settimanale dell'Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'università Cattolica (Altems) di Roma è il suo direttore, Americo Cicchetti. "La settimana appena trascorsa - spiega - evidenzia un aumento dell'incidenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Adnkronos) - Preoccupa la diffusione delledi coronavirus nelle ultime settimane, tanto da far temere l'arrivo di una" dimentre il numero delle vittime si avvicina sempre più a quota 100mila (96.974). "Se le misure restrittive del periodo natalizio hanno aiutato a prevenire" un'impennata dei contagi, "la diffusione dellenelle ultime settimane sembra far materializzare lodella". A riepilogare uno degli elementi che emergono dall'ultimo report settimanale dell'Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'università Cattolica (Altems) di Roma è il suo direttore, Americo Cicchetti. "La settimana appena trascorsa - spiega - evidenzia undell'incidenza ...

fattoquotidiano : Covid, Crisanti su La7: “La situazione è seria. Se non si prendono decisioni rapidamente, tra una settimana avremo… - petergomezblog : #Covid, in #Lombardia 4.243 contagi in 24 ore: picco di casi nel Milanese (1.072) e nel Bresciano (973). Altri 44 d… - SkyTG24 : L'aumento di nuovi casi di #Covid19 sarebbe segno della rapida diffusione di varianti più contagiose. Il monitoragg… - raspa90 : RT @AnsaToscana: Covid: Toscana, 1.254 nuovi casi, tasso positivi al 5,45%. In calo sia numero contagi sia incidenza su su test effettuati… - Vivodisogniebas : RT @petergomezblog: #Covid, in #Lombardia 4.243 contagi in 24 ore: picco di casi nel Milanese (1.072) e nel Bresciano (973). Altri 44 deces… -