Conferenza stampa Juric: «Juve? Devi essere perfetto e deve girarti anche un po’ bene» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Conferenza stampa Juric: le parole del tecnico dell’Hellas Verona alla vigilia della sfida di campionato contro la Juve Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Juve. Le sue parole. Juve – «Quando affronti squadre così è chiaro che Devi essere perfetto e loro non al massimo, e deve girarti anche un po’ bene. Faremo la nostra partita, poi si vedrà, come al solito. Quando non ci sei perdi con chiunque, ma puoi anche fare risultato con squadre più forti». PROTOCOLLI ANTI COVID – «Cerchiamo di viverla normalmente. I ragazzi le loro cose le fanno, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021): le parole del tecnico dell’Hellas Verona alla vigilia della sfida di campionato contro laIvanha parlato inalla vigilia della sfida di campionato contro la. Le sue parole.– «Quando affronti squadre così è chiaro chee loro non al massimo, eun po’. Faremo la nostra partita, poi si vedrà, come al solito. Quando non ci sei perdi con chiunque, ma puoifare risultato con squadre più forti». PROTOCOLLI ANTI COVID – «Cerchiamo di viverla normalmente. I ragazzi le loro cose le fanno, ...

