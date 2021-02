Carissimi: «Italia a Euro2022? Step di crescita ma aspetto una cosa» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Marta Carissimi, ex giocatrice azzurra e ora telecronista, ci racconta in esclusiva le emozioni di Italia-Israele, pass per gli Europei femminili Marta Carissimi, ex giocatrice azzurra, ora telecronista, ha raccontato in esclusiva Italia-Israele, pass per gli Europei femminili che le ragazze di Bertolini hanno sfruttato al meglio, vincendo 12 a 0. Il Mondiale ha dato una scossa importantissima al movimento. Pensa che Euro 2022 possa essere il coronamento del calcio femminile in Italia? «Spero sia un ulteriore Step di crescita. La Uefa lo ha descritto come “L’evento Uefa più importante di sempre”. Più importante rispetto a quelli fatti fino ad oggi, spero che dopo ce ne siano di più importanti. Pochi giorni fa la Figc ha presentato il programma di sviluppo: è uno dei ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Marta, ex giocatrice azzurra e ora telecronista, ci racconta in esclusiva le emozioni di-Israele, pass per gli Europei femminili Marta, ex giocatrice azzurra, ora telecronista, ha raccontato in esclusiva-Israele, pass per gli Europei femminili che le ragazze di Bertolini hanno sfruttato al meglio, vincendo 12 a 0. Il Mondiale ha dato una scossa importantissima al movimento. Pensa che Euro 2022 possa essere il coronamento del calcio femminile in? «Spero sia un ulterioredi. La Uefa lo ha descritto come “L’evento Uefa più importante di sempre”. Più importante rispetto a quelli fatti fino ad oggi, spero che dopo ce ne siano di più importanti. Pochi giorni fa la Figc ha presentato il programma di sviluppo: è uno dei ...

