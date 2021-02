Bonus asilo 2021: al via la procedura online per presentare la domanda (Di venerdì 26 febbraio 2021) Con l'avviso del 24 febbraio 2021, l'INPS ha reso nota l'apertura della procedura online per presentare la domanda del Bonus asilo 2021. L'Istituto ha pubblicato sul sito web istituzionale le informazioni utili per richiedere online attraverso una procedura dedicata il Bonus asilo. Tale Bonus è uno dei numerosi Bonus famiglia fruibili nel corso di quest'anno ed è riservato ai genitori con bambini da 0 anni a 3 anni. Lo scopo di questo aiuto economico promosso dallo Stato è quello di dare una mano ai nuclei familiari che hanno difficoltà dal punto di vista economico, infatti il Bonus varia a seconda del reddito ISEE delle famiglie. ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 26 febbraio 2021) Con l'avviso del 24 febbraio, l'INPS ha reso nota l'apertura dellaperladel. L'Istituto ha pubblicato sul sito web istituzionale le informazioni utili per richiedereattraverso unadedicata il. Taleè uno dei numerosifamiglia fruibili nel corso di quest'anno ed è riservato ai genitori con bambini da 0 anni a 3 anni. Lo scopo di questo aiuto economico promosso dallo Stato è quello di dare una mano ai nuclei familiari che hanno difficoltà dal punto di vista economico, infatti ilvaria a seconda del reddito ISEE delle famiglie. ...

