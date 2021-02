Zona Euro, migliora la fiducia delle imprese a febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sale la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di febbraio. L’indice che misura il sentiment complessivo è salito a 93,4 punti dai 91,5 punti del mese precedente. La fiducia del complesso dell’Unione Europea si porta a 93,1 da 91,2 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea (DG ECFIN). Per quanto riguarda le componenti dell’indice per l’EuroZona, la fiducia dei consumatori è pari a -14,8 da -15,5, il clima nell’industria si porta a -3,3 punti da -6,1, nei servizi migliora a -17,1, nel commercio al dettaglio a -19,1 e nell’ambito dei servizi finanziari cala a +5,4 da +11.1. Nelle costruzioni la fiducia si porta a -7,5 punti (da -7,7).Da qualche tempo la Commissione ha introdotto un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sale la fiducia dell’economia dilandia nel mese di. L’indice che misura il sentiment complessivo è salito a 93,4 punti dai 91,5 punti del mese precedente. La fiducia del complesso dell’Unionepea si porta a 93,1 da 91,2 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunitàpea (DG ECFIN). Per quanto riguarda le componenti dell’indice per l’, la fiducia dei consumatori è pari a -14,8 da -15,5, il clima nell’industria si porta a -3,3 punti da -6,1, nei servizia -17,1, nel commercio al dettaglio a -19,1 e nell’ambito dei servizi finanziari cala a +5,4 da +11.1. Nelle costruzioni la fiducia si porta a -7,5 punti (da -7,7).Da qualche tempo la Commissione ha introdotto un ...

