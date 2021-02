Variante inglese, trasmissibilità oltre il 37%. ISS: “Servono misure stringenti”. Massima attenzione sulla scuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Uno studio di ISS, Ministero della Salute, Fondazione Bruno Kessler, Regioni/PA spiega come la trasmissibilità della Variante inglese sia superiore al 37%. Come sappiamo, lo stesso Comitato Tecnico Scientifico ha stimato che dal mese di marzo la Variante inglese sarà predominante. La scuola è sotto osservazione, tanto che anche le Regioni hanno chiesto una valutazione al comitato di esperti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Uno studio di ISS, Ministero della Salute, Fondazione Bruno Kessler, Regioni/PA spiega come ladellasia superiore al 37%. Come sappiamo, lo stesso Comitato Tecnico Scientifico ha stimato che dal mese di marzo lasarà predominante. Laè sotto osservazione, tanto che anche le Regioni hanno chiesto una valutazione al comitato di esperti. L'articolo .

RobertoBurioni : Uno degli scienziati più autorevoli del mondo, @EricTopol, ha inventato un bellissimo neologismo in inglese, 'scari… - istsupsan : ??#COVID19: TRASMISSIBILITÀ DELLA #VARIANTE INGLESE ??maggiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti (stima in line… - TgLa7 : #Covid: caso di variante brasiliana, chiusa scuola a Roma. E' una scuola media, materna gia' chiusa per variante inglese - Violetta_2021 : Covid, individuati nuovi sintomi della variante inglese – QuiFinanza - NadiaMAI4 : RT @Miti_Vigliero: 'Covid, la variante inglese? Ci siamo mossi tardi' Sambri, direttore del laboratorio di Pievesestina: 'Esiste da dicemb… -