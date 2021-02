Sky insiste che il Napoli giocherà con 3-4-1-2

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Continua l’emergenza azzurra nel reparto offensivo. Per la sfida di questa sera contro il Granada, gli azzurri sono chiamati alla rimonta per riuscire a passare il turno di Europa League, nonostante abbiano gli uomini contati. La soluzione scelta da Gattuso, secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe quella del 3-4-1-2 con un attacco leggero composto da Politano e Insigne. In porta ancora Meret con davanti il terzetto difensivo composto da Rrahmani, Koulibaly e Maksimovic, mentre a centrocampo giocheranno Bakayoko e Fabian Ruiz. Esterni a tutta fascia Di Lorenzo ed Elmas. La formazione azzurra dovrebbe essere(3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Koulibaly, Maksimovic; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso L'articolo ilsta.

