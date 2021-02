Scuola fino al 30 giugno (ma non per tutti): ritorno in classe a in inizio settembre (Di giovedì 25 febbraio 2021) Inizia a prendere forma il progetto del nuovo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che vorrebbe tenere aperte le scuole fino al 30 giugno. Ma non per tutti e (forse) neanche lezioni obbligatorie. Si tratterebbe di un’apertura che coinvolgerebbe i docenti non impegnati negli esami di Stato, che potrebbero far “recuperare” alcuni insegnamenti che con la Dad o la didattica in presenza “alternata”, possono essere sfuggiti ai più, o per lo meno a quelli che ne hanno più bisogno. Solo recuperi, quindi, ove e quando necessario. Ma non solo: tra i progetti del nuovo capo del ministero di viale Trastevere c’è anche l’idea di rientrare prima in classe a inizio settembre. Accorciare (neanche di molto) le vacanze estive, e tornare a Scuola il primo del mese. Quello che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Inizia a prendere forma il progetto del nuovo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che vorrebbe tenere aperte le scuoleal 30. Ma non pere (forse) neanche lezioni obbligatorie. Si tratterebbe di un’apertura che coinvolgerebbe i docenti non impegnati negli esami di Stato, che potrebbero far “recuperare” alcuni insegnamenti che con la Dad o la didattica in presenza “alternata”, possono essere sfuggiti ai più, o per lo meno a quelli che ne hanno più bisogno. Solo recuperi, quindi, ove e quando necessario. Ma non solo: tra i progetti del nuovo capo del ministero di viale Trastevere c’è anche l’idea di rientrare prima in. Accorciare (neanche di molto) le vacanze estive, e tornare ail primo del mese. Quello che ...

ivanscalfarotto : Dopo l’invenzione della scuola “à la carte”, in #Puglia (zona gialla) improvvisamente le scuole chiudono fino al 5… - Noovyis : (Scuola fino al 30 giugno (ma non per tutti): ritorno in classe a in inizio settembre) Playhitmusic -… - Ros36292999 : RT @sararigby7: La mia amica Katia si alza alle 5 ogni mattina, va a fare le pulizie in un condominio, poi va a lavorare in una mensa e all… - simeonestringol : RT @tetrabondi: L’#assistenzadomiciliare è quella cosa per cui alle 6 ti svegli e c’è un sms della tua infermiera che ha 38.5 (????). Nessun… - doramengoni : RT @MrESTINZIONE: Quando dopo che si sono lamentati che la didattica si faceva solo a distanza ora si lamentano che si va a scuola fino a l… -