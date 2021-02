Sblocco licenziamenti | Bonomi | “Serve norma transitoria”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Nessun imprenditore sta pensando allodeiper poter usufruire della possibilità di mandare a casa le persone. Noi abbiamo parecchie aziende che ci stanno sottolineando la difficoltà di trovare profili professionali da inserire in azienda”. Lo ha detto il Presidente di Confindustria, Carlo, ai microfoni di Rtl 102.5, in merito alla scadenza, il 31 marzo, del divieto di licenziare. “Noi dobbiamo fare una. Non possiamo affrontare la scadenza immediatamente”, ha aggiunto. Secondo Confindustria, è corretto sostenere con una cassa integrazione Covid “le aziende che sono soggette a restrizioni per i decretitivi o per quei settori che sono fortemente in crisi, come commercio e turismo ma “le aziende che non hanno questi ...