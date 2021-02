Salvini non si rassegna alla 'Pasqua chiusi in casa': scintille nel governo Draghi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il leader della Lega chiede discontinuità: 'Riaprire le attività che non comportano alcun rischio'. E gli alleati rispondono per le ... Leggi su today (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il leader della Lega chiede discontinuità: 'Riaprire le attività che non comportano alcun rischio'. E gli alleati rispondono per le ...

matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che questo eccesso di chiusura, paura e allarmismo trasformasse milioni di italiani in farmaco… - matteosalvinimi : #Salvini: Vaccino russo Sputnik? Se è efficace - anche il prof. Burioni ne ha parlato bene - penso debba essere app… - matteosalvinimi : #Salvini: non mandi 20 persone a teatro o al ristorante e ne metti 2.000 in metropolitana? Certo, le persone devono… - zannazyu : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Vaccino russo Sputnik? Se è efficace - anche il prof. Burioni ne ha parlato bene - penso debba essere approv… - zannazyu : RT @matteosalvinimi: #Salvini: non mandi 20 persone a teatro o al ristorante e ne metti 2.000 in metropolitana? Certo, le persone devono an… -