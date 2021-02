Robbie Williams: un biopic sulla vita della pop star (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mai come in questo tempo si sviluppano biopic suula vita di varie personalità. sulla scia dei successi di Bohemian Rapsody e Rocketman, è in arrivo un film sulla vita di Robbie Williams. Dietro la macchina da presa ci sarà Michael Gracey, regista di The Greatest Showman. Quando inizieranno le riprese? Come dichiarato dallo stesso Gracey, le riprese cominceranno quest’estate e la colonna sonora sarà composta dalle canzoni di Robbie Williams riarrangiate: “Verranno suonate tutte le canzoni di Robbie. Se nella sua vita è nel profondo della disperazione, non canterà come in uno spettacolo di cabaret. Sarà distrutto, canterà a cappella, spogliato, perché è lì che colpisce ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mai come in questo tempo si sviluppanosuuladi varie personalità.scia dei successi di Bohemian Rapsody e Rocketman, è in arrivo un filmdi. Dietro la macchina da presa ci sarà Michael Gracey, regista di The Greatest Showman. Quando inizieranno le riprese? Come dichiarato dallo stesso Gracey, le riprese cominceranno quest’estate e la colonna sonora sarà composta dalle canzoni diriarrangiate: “Verranno suonate tutte le canzoni di. Se nella suaè nel profondodisperazione, non canterà come in uno spettacolo di cabaret. Sarà distrutto, canterà a cappella, spogliato, perché è lì che colpisce ...

