Sembra scomparso nel nulla Alain Bernard Ganao, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che venerdì sera poco dopo le 19 ha imboccato saltellando la strada. 🔗 Leggi su Leggo.it

Alain Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna