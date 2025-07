Ventimiglia bimbo di 5 anni scomparso | ricerche a oltranza Sentito testimone

La scomparsa di Alain Bernard Ganao, un dolce bambino di soli 5 anni, ha scosso tutta Ventimiglia. Dopo lunghe ore di ricerche incessanti, anche con l’ausilio di sommozzatori, il suo destino resta incerto, alimentando speranze e timori tra familiari e comunità. La vicenda, ancora senza esito, invita a riflettere sulla fragilità dei nostri piccoli e sull’importanza di restare vigili. Le indagini proseguono con determinazione, nel cuore di un'indagine che non si arrende.

Dopo un pomeriggio di ricerche, con l’impiego anche di sommozzatori che hanno perlustrato due vasche irrigue in disuso sulla collina di Latte, frazione di Ventimiglia, e una piscina all’interno del terreno di un residente, sentito come testimone, ancora nessuna traccia di Alain Bernard Ganao, 5 anni, scomparso ieri sera dal campeggio ‘ Por La Mer ‘, a poche centinaia di metri dal confine di Stato con la Francia. Le indagini, aperto fascicolo in procura. E in queste ore proseguono in ogni direzione le ricerche e le indagini, con un fascicolo aperto dalla procura di Imperia per la scomparsa del bambino. 🔗 Leggi su Lapresse.it