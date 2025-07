AEW | Adam Cole infortunato prima di All In reso vacante il titolo TNT e match a 4 annunciato

Breaking news dall'evento All In Texas: Adam Cole si vede costretto a saltare l'imminente match a causa di un infortunio, e il suo titolo TNT sarà messo in palio in una battaglia a quattro. L'emozione cresce, mentre i fan aspettano di scoprire chi salirà sul ring per conquistare la prestigiosa cintura. Resta sintonizzato per tutti gli aggiornamenti su questa suspense senza precedenti!

Notizia dell’ulltim’ora durante la Zero Hour di All In Texas. La AEW ha annunciato che Adam Cole non è stato autorizzato a competere per un infortunio e per questo non solo si perderà l’evento che nel 2023 aveva combattuto nel main event ma sarà spogliato del titolo, che sarà messo in palio in un match a 4. BREAKING NEWS As announced by @TonyKhan, Adam Cole has not been medically cleared for his defense for tonight The TNT Title will see a new champion tonight as Daniel Garcia, @dustinrhodes, @sammyguevara, and @kylefletcherpro battle for the vacant crown during #AEWAllInTexas pic.twitter.comRzykAFm41j — AEW on TV (@AEWonTV) July 12, 2025 A sfidarsi per il titolo adesso saranno Daniel Garcia, Dustin Rhodes, Kyle Fletcher e Sammy Guevara. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Adam Cole infortunato prima di All In, reso vacante il titolo TNT e match a 4 annunciato

In questa notizia si parla di: adam - cole - annunciato - infortunato

AEW: Adam Cole difende il titolo TNT, ma subisce un’aggressione a sorpresa - Durante l’episodio del 28 maggio di AEW Dynamite, Adam Cole ha difeso con successo il suo titolo TNT contro Kyle Fletcher, ma l'incontro è stato scosso da un’inaspettata aggressione a sorpresa.

Adam Cole infortunato, cambia il match di All In: titolo vacante, sarà un Fatal Four Way Match!; Adam Cole, voci dal backstage AEW: infortunio più grave del previsto; AEW: Adam Cole avrà bisogno di due operazioni.

Adam Clayton degli U2 ha annunciato il divorzio “amichevole” dalla ... - Adam Clayton, classe 1960, ha annunciato che lui e la moglie brasiliana, l’avvocato Mariana Teixeira de Carvalho, hanno “amichevolmente” divorziato dopo oltre 10 anni di matrimonio. Lo riporta repubblica.it