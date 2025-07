Ventimiglia nessuna traccia del piccolo Alain | si cerca con droni e telecamere termiche

Nel cuore di Ventimiglia, l'ansia cresce mentre le operazioni di ricerca per il piccolo Alain proseguono senza sosta. Con droni e telecamere termiche, squadre specializzate scandagliano ogni angolo, sperando di trovare anche il più piccolo indizio. Un uomo è stato ascoltato in caserma, dopo aver dichiarato di aver visto e accompagnato il bambino fino a un bivio. La comunità attende con trepidazione notizie rassicuranti, determinata a non perdere la speranza.

Un uomo è stato portato in caserma per essere ascoltato dagli inquirenti in relazione alla scomparsa del bambino di 5 anni. Il testimone avrebbe dichiarato di aver visto il minore in strada e di averlo accompagnato fino a un bivio.

