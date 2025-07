Programma di agosto per Matchweeks 2 e 3 tra cui canali streaming live tempi di kick-off

L'estate si infiamma con il programma delle Matchweeks 2 e 3 della Premier League 2025/26! Tra canali streaming, trasmissioni live e orari di kick-off, i tifosi possono già pianificare le proprie serate di calcio. Le grandi sfide, tra Liverpool, Arsenal e Manchester City, promettono spettacolo e adrenalina. Scopri tutto il calendario, i canali e i tempi di inizio per vivere ogni momento di questa emozionante stagione calcistica!

2025-07-12 15:00:00 Giorni caldissimi in redazione! Sono state annunciate le selezioni di trasmissione in diretta dal secondo e terzo round di partite della Premier League della stagione 202526. I detentori del titolo Liverpool sono tra i club ad aver spostato le partite, così come il 202425 classificato Arsenal e 202324 Champions Manchester City. I Matchweeks coprono le partite ad agosto dopo il giorno di apertura, con la riunione di Reds and Gunners nell’ultima partita dal vivo del mese. Puoi trovare il basso di 101Greatgoals.com sulle partite di MatchWeek 1 che sono state scelte qui. per il resto di agosto, compresi i dettagli su canali e flussi live. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: agosto - matchweeks - programma - canali

Boltiere: a fine agosto in programma la Sagra Alpina - BergamoNews - È stato pubblicato sui canali di comunicazione del Comune di Boltiere il calendario delle attività per il mese di agosto. bergamonews.it scrive

Parigi 2024, il programma di venerdì 9 agosto: gli italiani in ... - MSN - Ricco programma di atletica in serata: Nadia Battocletti impegnata nella finale dei 10. Come scrive msn.com