LIVE Italia-Turchia 2-2 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | Antropova trascina le azzurre al tie break 25-20

Un emozionante match tra Italia e Turchia si infiamma, con Antropova protagonista assoluta che trascina le azzurre al tie-break in una sfida mozzafiato della Nations League femminile 2025! Il pubblico non può perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni battuta di questa partita indimenticabile. La suspense è alle stelle, e tutto può ancora succedere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Lo chiude lei, protagonista assoluta di questo quarto set! Si va al tie break, 2-2 24-20 Primo tempo Gunes 24-19 Orro di seconda intenzione 23-19 Bomba di Vargas da seconda linea 23-18 Mano out Antropova da zona 2 22-18 Ozdemir di seconda intenzione 22-17 Fallo di seconda linea Italia 21-17 La slash di Antropova 20-17 Mano out Sahin da zona 4 20-16 Muro di Jack su Nervini 20-15 Pallonetto di Antropova da zona 2 19-15 Al terzo tentativo Vargas vincente in parallela di zona 2 19-14 Mano out Sylla da zona 4 18-14 Muro di Gunes 18-13 Pallonetto di Egonu da zona 2 17-13 Mano out Erkek da zona 4 17-12 Primo tempo Fahr 16-12 Parallela di Erkek da zona 4 16-11 Diagonale di Antropova da zona 2 15-11 Mano out Erkek da zona 4 15-10 Mano out in fast Jack 15-9 Errore al servizio Turchia 14-9 Invasione Italia 14-8 Che difesa Italiaaaaaaaaaaaa! Diagonale vincente di Nervini da zona 4 13-8 Diagonale vincente di Antropova da zona 2 12-8 Diagonale di Vargas da zona 2 12-7 Muroooooooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 11-7 Il pallonetto di Antropova da zona 2 10-7 Vincente Antropova da seconda linea 9-7 Diagonale di Vargas da zona 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 2-2, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: Antropova trascina le azzurre al tie break, 25-20

