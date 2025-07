18 luglio - mandela day

background a unirsi in un gesto di solidarietà e impegno sociale. Il Mandela Day ci ricorda che, anche con piccoli gesti, possiamo contribuire a costruire un mondo più giusto e inclusivo. È un'occasione per riflettere sul potere del cambiamento e sull'importanza di agire con compassione e determinazione. Unisciti a questa celebrazione globale e fai la differenza!

Il Mandela Day è una giornata che viene celebrata in tutto il mondo il 18 luglio di ogni anno per onorare il grande leader sudafricano Nelson Mandela e la sua eredità di lotta per la libertà, la giustizia e la pace. Questa giornata simbolica invita le persone di ogni etnia, religione e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

MANDELA DAY 2025 Parco Amendola – Loving Amendola Venerdì 18 luglio • Ore 21.00 In ricordo di Nelson Mandela Insieme contro ogni forma di razzismo Programma della serata: Ore 21.00 – Danze Afro A cura del gruppo Wontanara Vai su Facebook

18 luglio, Mandela Day: l’eredità di Nelson Mandela e l’impegno dei giovani per i diritti umani - ROMA — Il 18 luglio si celebra il Mandela Day, una data speciale che ogni anno invita milioni di persone in tutto il mondo a onorare il leggendario Nelson Mandela e il suo instancabile impegno per la ... nordest24.it scrive