Bucciantini situazione spogliatoio | L’Inter ha rischiato di rovinarlo Prima di vendere Calhanoglu…

Bucciantini sulla situazione spogliatoio: «L’Inter ha rischiato di rovinarlo. Prima di vendere Calhanoglu ci penserei 10 volte». Le dichiarazioni. Nel corso della sua intervista a Calciomercato – L’Originale, Marco Bucciantini ha espresso le sue opinioni sulle mosse estive dell’ Inter, concentrandosi sul momento di transizione che sta attraversando il club nerazzurro. L’analista ha dichiarato: « Penso sia un momento decisivo, come ogni momento di analisi: non bisogna farsi intossicare. Perché le sconfitte sono veleno e complicano le analisi ». Secondo Bucciantini, l’ Inter ha comunque mostrato un buon cammino durante la stagione e, seppur con qualche difficoltà, mantiene una squadra competitiva con i titolari ancora presenti e pronto l’innesto di giovani talenti come Bonny ed Esposito in attacco, che «possono dare di più dei parametri zero», approfittando di un momento di affermazione dei due giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com