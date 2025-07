Roma si parte | domani il raduno a Trigoria ma il mercato è ancora fermo

Domani Roma dà il via alla stagione 2024/2025 a Trigoria, con il raduno ufficiale nel centro sportivo “Fulvio Bernardini”. Sotto la guida di Gian Piero Gasperini, la squadra si prepara a iniziare un nuovo ciclo, anche se il mercato resta ancora fermo e nessun grande volto è stato ancora annunciato. La ripresa è alle porte e il futuro è tutto da scrivere: si parte, ma con tante domande aperte.

13 luglio, si riparte. Domani la Roma si ritroverà al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria per dare ufficialmente il via alla stagione 20242025. Un nuovo ciclo comincia sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ma senza grandi novità nei volti presenti all’appello: al momento, nessun acquisto è stato formalizzato e l’organico che affronterà i primi allenamenti sarà composto da reduci della scorsa stagione e calciatori rientrati dai prestiti. Fair Play Finanziario: Massara lavora tra i vincoli. Le manovre in entrata sono frenate dalla necessità di rispettare i limiti del Fair Play Finanziario, un vincolo che costringe il DS Frederic Massara a muoversi con cautela. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, si parte: domani il raduno a Trigoria, ma il mercato è ancora fermo

In questa notizia si parla di: roma - trigoria - raduno - mercato

Gasperini alla Roma, primo giorno a Trigoria: attesa per l’ufficialità - Gasperini sbarca ufficialmente a Trigoria: il primo giorno alla Roma segna l'inizio di una nuova era.

Verso il raduno, tra certezze e riflessioni: chi trova Gasperini Il Romanista (L.Latini) A Trigoria Gasp troverà Mancini e Ndicka, leader della retroguardia. Oltre ai due inamovibili, anche Hermoso e Kumbulla, da valutare in ritiro. E Rensch è l’outsider Cinque no Vai su Facebook

Verso il raduno, tra certezze e riflessioni: chi trova Gasperini; Gasperini e le sette ore a Trigoria: cosa è successo nelle prime riunioni a Roma; Roma, la stagione riprenderà il 10 luglio. Poi il tour inglese e le amichevoli.

Roma, i convocati di Gasperini per il raduno: c'è una sorpresa e un escluso - Primi convocati di Gasperini per la sua nuova avventura con la Roma: tutti i giocatori che saranno a Trigoria ai suoi ordini, chi c'è e chi è stato escluso ... Come scrive calciomercato.com

Roma, i convocati per il raduno: c’è Hermoso, assente Solbakken - Poche le sorprese, gli unici assenti sono Ola Solbakken e il giovane Jan Oliveras, mentre è presente Mario Hermoso. Da gianlucadimarzio.com