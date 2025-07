LIVE Italia-Turchia 2-2 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | Azzurre avanti 8-5 nel quinto set

Un'esplosiva notte di volley femminile tra Italia e Turchia: le azzurre emergono vittoriose dopo una battaglia emozionante, mantenendo l'imbattibilità e scrivendo un'altra pagina di storia. La tensione si taglia con il coltello nel quinto set, con il punteggio che vola fino a 15-11. Per vivere ogni momento in tempo reale, clicca qui e segui la diretta aggiornata: un match che resterà impresso nei ricordi delle appassionate di pallavolo!

15-11 Egonuuuuuuuuuuuuuu! L'Italia batte la Turchia 3-2 e mantiene l'imbattibilità 14-11 Errore al servizio Italia 14-10 Mano out Egonu da zona 2 13-10 Errore al servizio Italia 13-9 Errore al servizio Turchia 12-9 Mano out Vargas da zona 2 12-8 Antropovaaaaaaaaa vincente da zona 2 11-8 Errore al servizio Italia 11-7 Antropovaaaaaaaaa pallonetto da zona 2 10-7 Mano out Di Sylla da zona 4 9-7 Primo tempo Gunes 9-6 Parallela di Antropova da seconda linea 8-6 Diagonale di Vargas da seconda linea 8-5 Orrooooo di seconda intenzione 7-5 Wrrore al servizio Turchia 6-5 Pioe di Erkek 6-4 Primo tempo Fahr 5-4 Vincente Vargas 5-3 Murooooooo Nerviniiiiiii 4-3 Errore Sshin 3-3 Mano out Antropova 2-3 Diagonale di Vargas da zona 2 2-2 Vincente Antropova da zona 2 1-2 Muro Vargas 1-1 Murooooooooo Syllaaaaaaaaa 0-1 Out Sylla da zona 4 25-20 Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Lo chiude lei, protagonista assoluta di questo quarto set! Si va al tie break, 2-2 24-20 Primo tempo Gunes 24-19 Orro di seconda intenzione 23-19 Bomba di Vargas da seconda linea 23-18 Mano out Antropova da zona 2 22-18 Ozdemir di seconda intenzione 22-17 Fallo di seconda linea Italia 21-17 La slash di Antropova 20-17 Mano out Sahin da zona 4 20-16 Muro di Jack su Nervini 20-15 Pallonetto di Antropova da zona 2 19-15 Al terzo tentativo Vargas vincente in parallela di zona 2 19-14 Mano out Sylla da zona 4 18-14 Muro di Gunes 18-13 Pallonetto di Egonu da zona 2 17-13 Mano out Erkek da zona 4 17-12 Primo tempo Fahr 16-12 Parallela di Erkek da zona 4 16-11 Diagonale di Antropova da zona 2 15-11 Mano out Erkek da zona 4 15-10 Mano out in fast Jack 15-9 Errore al servizio Turchia 14-9 Invasione Italia 14-8 Che difesa Italiaaaaaaaaaaaa! Diagonale vincente di Nervini da zona 4 13-8 Diagonale vincente di Antropova da zona 2 12-8 Diagonale di Vargas da zona 2 12-7 Muroooooooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 11-7 Il pallonetto di Antropova da zona 2 10-7 Vincente Antropova da seconda linea 9-7 Diagonale di Vargas da zona 2.