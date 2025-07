Elmo | Presenza vegetazione spontanea non deve essere interpretata come trascuratezza

Elmo, assessore ai Lavori Pubblici di Brindisi, sottolinea come la presenza spontanea di vegetazione non rappresenti trascuratezza, ma piuttosto un segnale di rispetto per l’ambiente. In un momento in cui il dibattito sul decoro urbano si fa sempre più acceso, l’impegno per tutelare il patrimonio cittadino si traduce in azioni concrete e nel rispetto delle regole. Un invito a valorizzare il verde come elemento di identità urbana e benessere collettivo.

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo, sul tema del decoro urbano:il rispetto delle regole, la tutela dell’ambiente e l'impegno concreto. "Negli ultimi tempi si è intensificato il dibattito, anche a livello politico e cittadino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

