Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro? Orario e canale della finale di Wimbledon

Preparati a vivere un evento sportivo imperdibile! Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale di Wimbledon 2025, domenica 13 luglio alle ore 17.00 italiane. Chi salirà sul tetto del tennis mondiale? Scopri in chiaro orario e canale come seguire questa emozionante sfida sull’erba londinese, un duello che promette di scrivere una nuova pagina epica della storia tennistica. Non perdere questa occasione unica!

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale di Wimbledon 2025, in programma domenica 13 luglio (ore 17.00 italiane). Si preannuncia un confronto vibrante sull'erba londinese, dove i due grandi fenomeni del panorama tennistica internazionale si affronteranno per la conquista del terzo Slam della stagione. Nuovo testa a testa rovente a poche settimane di distanza dall'atto conclusivo del Roland Garros, dove lo spagnolo annullò tre match-point all'altoatesino e alzò al cielo il trofeo. Il nostro portacolori ha conquistato gli Australian Open, dunque al termine della partita sui sacri prati uno dei due contendenti salirà a quota due Slam vinti in stagione: per l'azzurro sarebbe il quarto in carriera, per l'iberico il sesto.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

