La doppiatrice di Chopper non sapeva per quale prodotto stesse facendo il provino

ruolo senza nemmeno sapere quale prodotto stesse effettivamente interpretando, perché la sua audizione era riservata e segreta. Questo episodio sorprendente dimostra quanto il talento possa emergere anche in circostanze inaspettate, lasciando i fan ancora più curiosi di scoprire come Mikaela Hoover darà vita a uno dei personaggi più amati di One Piece, portando sullo schermo una nuova dimensione del suo carattere e della sua voce.

Quando Netflix ha finalmente rivelato chi avrebbe interpretato Tony Tony Chopper nella seconda stagione della serie live-action di One Piece, molti fan sono rimasti sorpresi: sarà Mikaela Hoover a dare voce e movenze al medico della ciurma di Cappello di Paglia, realizzato completamente in CGI. Volto noto per il suo recente ruolo nel Superman di James Gunn, Hoover ha raccontato in un'intervista a Collider un dettaglio curioso: ha ottenuto il ruolo senza sapere per cosa stesse facendo il provino. " Quando mi è arrivata l'audizione per One Piece, stavo girando la serie Beef di Netflix e volevo concentrarmi solo su quello," ha spiegato l'attrice.

