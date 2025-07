Un' altra tragedia del lago | giovane morto annegato ad Abbadia Lariana

Un'altra tragedia si è consumata sulle tranquille acque di Abbadia Lariana, scuotendo la comunità e ricordandoci quanto il lago possa essere un luogo di pace ma anche di pericolo. Un giovane di soli 24 anni ha perso la vita annegando vicino alla foce del torrente Zerbo, lasciando un vuoto profondo tra familiari e amici. In tanti, intorno alle 18.30, hanno assistito a quella drammatica scena, sottolineando ancora una volta l'importanza di massima prudenza in questi luoghi.

Un'altra tragedia del lago. Un ragazzo di soli 24 anni è morto annegato ad Abbadia Lariana, nello specchio d'acqua vicino alla foce del torrente Zerbo e alla zona del campeggio, sempre molto frequentata da bagnanti e turisti. E anche poco fa, intorno alle ore 18.30, in tanti hanno notato i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

