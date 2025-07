Juventus rivoluzione a centrocampo | Douglas Luiz e il West Ham

La Juventus si appresta a rivoluzionare il suo centrocampo, con l’obiettivo di rinvigorire una zona strategica del team. Douglas Luiz, il talentuoso brasiliano acquistato dall’Aston Villa, non ha ancora dimostrato il suo valore in bianconero. La cessione al West Ham potrebbe rappresentare la svolta decisiva. Una mossa che promette di ridisegnare le strategie della Vecchia Signora e riportarla ai vertici.

La Juventus si prepara a una svolta nel reparto di centrocampo. Douglas Luiz, brasiliano acquistato per 50 milioni dall’Aston Villa, non ha mai convinto a Torino. Con zero gol e zero assist in 877 minuti, il regista è finito ai margini prima con Thiago Motta e poi con Igor Tudor. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, rivoluzione a centrocampo: Douglas Luiz e il West Ham

In questa notizia si parla di: juventus - centrocampo - rivoluzione - douglas

Calciomercato Juventus: due sogni a centrocampo! «Loro spostano gli equilibri». Assalto a questi giocatori in estate? Ultimissime - Il calciomercato della Juventus si infiamma con due sogni a centrocampo, capaci di cambiare gli equilibri del team.

Juventus, l’ultima idea di mercato è Xhaka: sarebbe il colpo giusto? La Juventus vuole ricostruire il motore della squadra di Igor Tudor e pensa a Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, già nel mirino del Milan nelle scorse settimane. La rivoluzione del centr Vai su Facebook

Juve, non solo Douglas Luiz: a centrocampo sarà rivoluzione. Khephren Thuram il nome nuovo, Hujsen verso l’At…; Douglas Luiz, Khephren Thuram, Koopmeiners: la Juventus rivoluziona il centrocampo, può restarne solo uno; Juventus, Thiago Motta fa partire la rivoluzione: ecco il centrocampo dei sogni.

Calciomercato Juventus: Xhaka nuovo obiettivo per il centrocampo - In queste ore i dirigenti bianconeri stanno lavorando su due fronti: uscite strategiche e un colpo di a ... Come scrive stadiosport.it

Perchè la Juventus vuole vendere Douglas Luiz e qual è la situazione. Prezzo, pretendenti e in Brasile... - Vale nei rapporti umani, tanto quanto nello sport e in ogni ambito della vita. Si legge su ilbianconero.com