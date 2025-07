Celebrata la messa di trigesimo in memoria del brigadiere capo Carlo Legrottaglie

Celebrata oggi a Francavilla Fontana la messa di trigesimo in memoria del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, scomparso tragicamente un anno fa. Un momento di preghiera e ricordo, che ha radunato familiari, amici e colleghi per onorare la sua memoria e il suo servizio. La santa funzione, svolta nella suggestiva Basilica Pontificia Minore del Santissimo Rosario, ha rappresentato un toccante tributo a un uomo dedito alla legge e alla comunitĂ .

FRANCAVILLA FONTANA - Oggi 12 luglio 2025, alle ore 19.30, a Francavilla Fontana nella Basilica Pontificia Minore del santissimo Rosario, è stata celebrata una messa in suffragio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, assassinato il 12 luglio scorso a Francavilla Fontana. La santa funzione è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

