Preghiera della sera del 12 Luglio 2025 | Aiutami a riconoscerti

Nelle tranquille ore della sera, il cuore si apre alla speranza e alla fede. Con questa preghiera, chiediamo alla Beata Maria Vergine di aiutarci a riconoscerla nei momenti di prova e di sconforto, affinché la sua presenza ci sostenga e illumini il nostro cammino. In un mondo che spesso sembra confuso, la sua guida è un dono prezioso: lasciamoci, quindi, avvolgere dalla sua misericordia, perché solo così possiamo trovare la pace che cercamo.

“Aiutami a riconoscerti”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 12 Luglio 2025: “Aiutami a riconoscerti”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera - aiutami - riconoscerti

Preghiera della sera 12 Maggio 2025: “Proteggimi in questa notte” - In questa serata del 12 maggio 2025, uniamo le nostre voci in preghiera, chiedendo al Padre di avvolgerci nella Sua protezione.

Preghiera della sera 18 Gennaio 2025: “Aiutami a riconoscerti”; Preghiera della sera del 12 Luglio 2024: “Aiutami a riconoscerti”.

Preghiera della sera 18 Gennaio 2024: “Aiutami a riconoscerti” - Preghiera serale del 18 Gennaio 2024 Signore, il Tuo desiderio è che ogni uomo ti conosca nell’amore . Riporta lalucedimaria.it

Preghiera della sera del 12 Luglio 2024: “Aiutami a riconoscerti” - Questa è la preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Come scrive lalucedimaria.it