Lo scambio con il Milan spaventa la Juve | cala subito il sipario

L'affare con il Milan scuote le fondamenta della Juventus, lasciando tutto il mondo del calcio con il fiato sospeso. Le indiscrezioni rivelano un coinvolgimento diretto tra i rossoneri e i bianconeri, alimentando speculazioni e aspettative. In questo scenario di grande fermento, Comolli accelera i tempi per rinforzare la rosa di Tudor, segnando un momento cruciale della sessione di calciomercato estiva. La tensione è alle stelle: cosa riserveranno i prossimi giorni?

L'indiscrezione coinvolge direttamente i rossoneri e i bianconeri in maniera diretta: ecco cosa sta succedendo, la reazione non si è fatta attendere Sono giorni molto importanti per la sessione estiva di calciomercato della Juventus. In attesa di definire con i crismi dell'ufficialitĂ quel restyling dirigenziale giĂ annunciato da tempo, Comolli sta provando a stringere i tempi per alzare l'asticella dell'organico a disposizione di Tudor. E di fatto non sono poche le piste battute con una certa insistenza dai bianconeri che, oltre a rinforzare le corsie esterne e la mediana con innesti mirati, ragionano anche su come migliorare una difesa che, dopo essersi ritrovata orfana di Cabal e Bremer nella scorsa stagione, ha evidenziato tanti limiti strutturali.