Calciomercato Juve si infiamma l’asse Torino-Marsiglia! Nei dialoghi per Weah i francesi hanno proposto questo giocatore | l’indiscrezione e cosa sta accadendo

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un’inedita scintilla tra Torino e Marsiglia: l’asse si riaccende nei dialoghi per Timothy Weah, ma non sono solo i forward a essere al centro delle attenzioni. Tra le indiscrezioni più recenti, spunta il nome di Valentin Rongier, centrocampista francese attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, come possibile elemento di scambio o proposta. Ecco cosa sta realmente accadendo nel mondo banchieri del calcio.

Calciomercato Juve, si infiamma l'asse Torino-Marsiglia: tutta la verità dietro all'ultimo nome proposto ai bianconeri. Nel calciomercato bianconero, un nome nuovo è emerso nei dialoghi con il Marsiglia per il trasferimento di Timothy Weah. Come riportato da Matteo Moretto, il centrocampista francese Valentin Rongier, attualmente in forza al Marsiglia, è stato inserito nella discussione come possibile parte dell'affare. Rongier, che ha 30 anni e un contratto con il Marsiglia in scadenza nel 2026, è un centrocampista con grande esperienza, avendo collezionato circa 270 presenze in Ligue 1, un dato che ne certifica la solidità e la carriera di alto livello.

