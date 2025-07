Tragico incidente sul lago di Como | chi è la turista morta nello scontro tra barche

Un pomeriggio di relax sul suggestivo lago di Como si è trasformato in una scena di dolore e sconforto. Julina de Lannoy, giovane turista olandese di 32 anni, ha perso la vita in un tragico incidente nautico vicino a Villa Geno, sconvolgendo tutta la comunità. La sua storia ci ricorda quanto la sicurezza in mare sia fondamentale, e invita a riflettere sulle misure da adottare per prevenire simili tragedie in futuro.

Morte sul lago di Como: il drammatico incidente. Un pomeriggio di svago sul lago di Como si è trasformato in una tragedia. Una turista olandese di 32 anni, Julina de Lannoy, è morta in seguito a un gravissimo incidente nautico avvenuto nel tratto di lago antistante Villa Geno. La giovane si trovava a bordo di una barca a noleggio insieme a sei amiche quando si è verificato lo scontro con un secondo natante. L’impatto, avvenuto poco prima delle 16:00 di sabato 12 luglio, ha avuto conseguenze fatali. Cosa è successo alla turista olandese?. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, l’impatto tra le due imbarcazioni ha sbalzato Julina in acqua. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragico incidente sul lago di Como: chi è la turista morta nello scontro tra barche

