Kate Middleton è tornata a Wimbledon, portando con sé il suo sorriso contagioso che dissolve ogni ombra di passato. La principessa del Galles ha assistito alla finale del singolare femminile, consegnando il trofeo e illuminando il campo con la sua presenza elegante e rassicurante. Un gesto che non solo celebra lo sport, ma anche la forza di rinascere dopo le difficoltà. Il suo ritorno segna un nuovo capitolo di speranza e resilienza.

La principessa del Galles, Kate Middleton, è tornata oggi a Wimbledon per la finale del singolare femminile. La futura regina ha seguito la finale del torneo di tennis e ha consegnato il trofeo alla vincitrice. Sorridendo, la moglie di William ha allontanato i brutti momenti dello scorso anno, quando a causa della convalescenza dovuta al cancro, non aveva potuto assistere come di consueto alla finale tra la vincitrice Barbora Krejcikova e l'azzurra Jasmine Paolini. La principessa è la madrina dell'All England Club dal 2016 e aveva consegnato il trofeo a Carlos Alcaraz dopo la sua vittoria su Novak Djokovic nella finale maschile, alla sua seconda apparizione pubblica dopo aver annunciato la diagnosi di cancro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Kate torna a Wimbledon: quel sorriso che allontana i brutti momenti | VIDEO

