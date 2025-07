Golf | Rory McIlroy aggancia Gotterup in testa allo Scottish Open Laporta lotta e spera

Lo Scottish Open del Renaissance Club si infiamma: Rory McIlroy, con un eccellente -4, aggancia in vetta Chris Gotterup a quota -11. La battaglia è aperta, e il nordirlandese, già vincitore qui due anni fa, si prepara a dare il massimo nella corsa al titolo. Tra tensione e speranze, il torneo si conferma un grande spettacolo di golf, preludio perfetto all’attesissimo Open Championship. La sfida continua...

Allo Scottish Open del Renaissance Club, nel North Berwick, è una gran bella giornata per Rory McIlroy. Il nordirlandese, già vincitore due anni fa, torna alla caccia del bersaglio grosso e, grazie al -4 di giornata, raggiunge in testa a -11 l’americano Chris Gotterup. In breve, è gran battaglia nel torneo che storicamente precede l’Open Championship, alla sua settima edizione consecutiva al Renaissance (il terzo campo più frequentato dopo Loch Lomond e Gleneagles). Di assoluto interesse anche la lotta per il terzo posto, almeno allo stato attuale delle cose, perché c’è una vera e propria sfida Inghilterra-USA a -9, con l’una rappresentata da Matt Fitzpatrick e Marco Penge (che mantengono il ranking di ieri) e gli atri da Jake Knapp e soprattutto Wyndham Clark, bravissimo a recuperare 18 posti con il -4 di oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Rory McIlroy aggancia Gotterup in testa allo Scottish Open. Laporta lotta e spera

