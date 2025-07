Ferrara morte sospetta in ospedale ad Argenta | arrestato infermiere

Una tragica vicenda scuote la tranquilla Ferrara: un infermiere dell’ospedale di Argenta è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario, legato alla morte sospetta di un anziano di 83 anni. La scoperta di una sostanza velenosa somministrata nel reparto di lungodegenza solleva interrogativi sulla sicurezza e l’etica nelle strutture sanitarie. Un caso che apre profonde riflessioni sulla tutela dei pazienti e sul ruolo del personale medico.

(Adnkronos) – Un infermiere in servizio al reparto di lungodegenza dell’ospedale di Argenta (Ferrara) è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario in relazione alla morte di un 83enne, deceduto nello stesso reparto il 5 settembre del 2024 nel corso della notte. Da quanto emerso dalle analisi svolte, all’anziano sarebbe stata somministrata una sostanza venefica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ferrara, morte sospetta in ospedale ad Argenta: arrestato infermiere

In questa notizia si parla di: ferrara - morte - ospedale - argenta

Ferrara, morte sospetta di un 83enne in ospedale: un infermiere in carcere - Una tragica vicenda scuote Ferrara: un anziano di 83 anni muore in circostanze sospette all’ospedale, e un infermiere finisce in carcere con l’accusa di omicidio volontario.

Questa sera (10 luglio) alle 21 in piazza Ariostea l’atteso show di Cristiano sul palco del Ferrara Summer Festival. Vai su Facebook

Ferrara, morte sospetta in ospedale ad Argenta: arrestato infermiere; Ferrara, infermiere arrestato per omicidio: «Morte sospetta di un paziente all'ospedale di Argenta»; Ferrara, morte sospetta in ospedale ad Argenta: arrestato infermiere.

Ferrara, morte di anziano in ospedale. Infermiere accusato di omicidio: «Farmaco non in piano terapeutico» - Procura e carabinieri di Ferrara indagano dallo scorso anno su due morti sospette al reparto lungodegenze dell'ospedale ... Come scrive msn.com

Morte sospetta in ospedale ferrarese, infermiere in carcere - Un infermiere del Ravennate è in carcere con l'accusa di omicidio volontario in relazione alla morte di un paziente 83enne che era ricoverato nel reparto lungodegenza dell'ospedale di Argenta (Ferrara ... Si legge su ansa.it