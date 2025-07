Pavard riferimento all’Inter? | Il sole tornerà a splendere anche…

Benjamin Pavard rompe il silenzio dopo le turbolenze all’Inter, lasciando intravedere una luce di speranza. Il suo messaggio sui social ha acceso i riflettori, alimentando i dubbi e le aspettative dei tifosi. Il Sole tornerà a splendere anche per l’Inter? La sua parole potrebbero rappresentare un segnale di rinascita in un momento di grande incertezza. Resta solo da capire cosa ci riserverà il futuro.

