Pronostico Olanda-Francia femminile | la beffa all’ultima giornata

L’attesa per il match tra Olanda e Francia all’Europeo femminile in Svizzera si fa sempre più intensa. Dopo una vittoria convincente contro il Galles, l’Olanda affronta la sfida decisiva contro una Francia determinata a non lasciare nulla al caso. La partita promette emozioni forti e sorprese fino all’ultimo istante. Scopriamo insieme le formazioni, il pronostico e come seguire il match in streaming gratis, perché questa sfida potrebbe cambiare le sorti del torneo.

Olanda-Francia è valida per la terza giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, streaming gratis La beffa, definitiva, all’ultima giornata. Contro una Francia che non si può prendere il lusso di concedere nulla. L’Olanda, che ha debuttato con una vittoria contro il Galles, sapeva benissimo che avrebbe dovuto fare un miracolo, comunque, per andare avanti. Ma contro l’Inghilterra, nella seconda partita del girone, ha dimostrato di essere molto indietro. (Lapresse) – Ilveggente.it Distrutte le olandesi dalla nazionale campione d’Europa in carica e adesso il tutto per tutto contro una Francia che di partite ne ha vinte due su due ma che, in caso di sconfitta, si potrebbe ritrovare a sei punti come tutte le altre e quindi poi il passaggio del turno si giocherebbe sul calcolo della differenza reti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Olanda-Francia femminile: la beffa all’ultima giornata

In questa notizia si parla di: olanda - francia - giornata - pronostico

Pronostici Inghilterra-Olanda e Francia-Galles: tutto deciso - Il secondo giorno dell’Europeo femminile in Svizzera si preannuncia infuocato, con Inghilterra-Olanda e Francia-Galles pronte a scrivere pagine decisive del torneo.

Tutte (o quasi) quello che c'è da sapere sul Tour de France 2025 Dalla redazione di Cicloweb Francesco Dani e Carmine Marino Coordina Marco Francia ?... Vai su Facebook

Nations League, Olanda-Germania: le quote e i pronostici; Pronostici UEFA Nations League; Il pronostico di Olanda-Francia: qualificazioni a Euro 2024.

Pronostici Inghilterra-Olanda e Francia-Galles femminile: tutto deciso - Galles sono partite valide la seconda giornata dell'Europeo femminile : formazioni, pronostico, streaming gratis ... Si legge su ilveggente.it

Pronostico Olanda-Francia quote analisi 2ª giornata Gruppo D Euro 2024 ... - Francia quote analisi statistiche precedenti 2ª giornata Gruppo D degli Europei che si giocherà venerdì 21 giugno alle ore 21 ... Lo riporta gazzetta.it