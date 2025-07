Da Nibali ' 19 a Milan ' 25 | sei anni dopo il ciclismo è un altro sport

Dalla vittoria di Nibali nel 2014 a Milano, passando per il ritorno dell’Italia sul podio del Tour de France, sei anni di evoluzione nel ciclismo hanno trasformato il panorama sportivo. Cambiamenti che coinvolgono campioni, biciclette, tecnologie e strategie, riflettendo l’incessante progresso di uno sport competitivo e affascinante. E ora, con Jonathan in testa, ci chiediamo: cosa riserva il futuro per questa disciplina?

L'ultimo italiano a vincere una tappa della Grande Boucle fu il campione siciliano. Poi il nulla, fino al successo di Jonathan. Ed ecco come, in queste sei, lunghissime stagioni, sono cambiati i campioni, le bici, le corse, il talento, le scelte e la tecnologia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Nibali '19 a Milan '25: sei anni dopo, il ciclismo è un altro sport

In questa notizia si parla di: nibali - milan - anni - ciclismo

Jonathan Milan ha vinto l'ottava tappa del Tour de France davanti a Wout van Aert e Kaden Groves. Era da 2.542 giorni che un italiano (Vincenzo Nibali) non vinceva alla Grande Boucle - di @giostuzzi Vai su X

Ci sono voluti 15 anni per tornare in verde Era dal 2010 che un corridore italiano non indossava la maglia della classifica a punti del Tour: l'ultimo fu Alessandro Petacchi che la portò fino a Parigi. Non fu il primo, però, visto che nel 1968 Franco Bitossi co Vai su Facebook

Da Nibali a Milan, 113 tappe e 6 anni dopo: tutti i numeri della vittoria di Johnny; Da Nibali '19 a Milan '25: sei anni dopo, il ciclismo è un altro sport; Tour: Milan vince allo sprint, primo successo italiano dopo 6 anni.

Tour de France, Milan rompe il digiuno: un italiano torna a vincere una tappa dopo sei anni - Il 27 luglio 2019 fu Nibali ad imporsi: oggi, a distanza di sei anni, è Jonathan Milan a chiudere in ... Segnala corrieredellosport.it

Da Vincenzo Nibali a Jonathan Milan, l'Italia trionfa 113 tappe e 6 anni dopo: tutti i numeri della vittoria di Johnny a Laval - 6 anni dopo l'ultima volta, un corridore italiano è riuscito a trionfare al Tour. eurosport.it scrive