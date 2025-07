WEC doppietta Cadillac nelle qualifiche della 6h San Paolo Lontane le Ferrari

La Cadillac Hertz Team JOTA domina le qualifiche della 6h San Paolo, lasciando le Ferrari lontane e mettendo in mostra un livello di prestazioni impressionante. Alex Lynn, con la sua vettura n. 12, ripete il successo di Le Mans, assicurandosi la pole position davanti alla gemella n. 38 di Bourdais. Un risultato che promette spettacolo e battaglie serrate in una gara ricca di emozioni e sfide tra le più grandi del FIA World Endurance Championship.

Doppietta di Cadillac Hertz Team JOTA nelle qualifiche della 6 Ore San Paolo, quinto atto del FIA World Endurance Championship. Alex Lynn ripete quanto fatto a Le Mans imponendosi con la propria vettura n. 12 davanti alla V-Series.R gemella n. 38 di Sébastien Bourdais, il britannico ed il francese hanno battuto la Porsche n. 5 di Julien Andlauer e la Peugeot n. 94 di Malthe Jakobsen. Il marchio americano ha dominato la scena durante l’Hyperacar non lasciando scampo a Porsche, Peugeot e BMW che ha dovuto accontentarsi della quinta posizione con il sudafricano Sheldon van der Linde (n. 20). Sesta casella della griglia per la Peugeot n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, doppietta Cadillac nelle qualifiche della 6h San Paolo. Lontane le Ferrari

