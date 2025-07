Ultimissime Inter LIVE | arriva la prima offerta ufficiale per comprare Leoni! Accenni di crepe con Acerbi?

Ultimissime Inter Live di VENERDI' 12 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 11 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 10 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI' 9 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 8 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 7 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di VENERDI' 12 LUGLIO. Ultimissime Inter LIVE: arriva la prima offerta ufficiale per comprare Leoni! Accenni di crepe con Acerbi?

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro

Marco #Bucciantini: "Futuro di #Calhanoglu? Io, prima di privarmi di un calciatore del genere, ci penso dieci volte. Se a lui si aggiunge anche il profilo di #Ederson, si arriva a formare il centrocampo del secolo". @SkySport Vai su X

Tempo di bilanci anche per Mehdi #Taremi dopo la sua prima stagione all'#Inter. Secondo molti, società compresa, non ha reso secondo le aspettative: che voto date alla sua annata? Un acquisto deludente o ha solo bisogno di tempo? Aspettiamo i vos Vai su Facebook

Inter, le news sull'allenatore in diretta: incontro positivo con Chivu, venerdì la firma; Calhanoglu-Galatasaray, Inter irritata: il turco smentisce, ma è in arrivo la prima offerta; Chi allenerà l'Inter al Mondiale per Club FIFA 2025?.

Mercato Inter, arriva la prima bocciatura: il vero motivo è Barella - Colpo di scena in casa Inter e presto possono cambiare tante cose sul mercato. Si legge su spaziointer.it

Inter, blitz per il difensore: arriva con lo sconto - Nonostante la possibile permanenza di Yann Bisseck, l’Inter proverà a rinforzare la difesa con l’arrivo di nuovi elementi da portare alla corte di Chivu. Secondo spaziointer.it