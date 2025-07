Juventus Vlahovic tra rinnovo ed incertezze della squadra

Nel cuore di Torino, la Juventus e Vlahovic navigano acque agitate: il serbo, sotto contratto fino al 2026, desidera lasciare il club, chiedendo una buonuscita significativa. La situazione si fa incandescente, tra tensioni e incertezze sul futuro del bomber e della squadra. Come evolverà questa intricata vicenda? La risposta dipende da variabili ancora tutte da definire.

Dusan Vlahovic e la Juventus vivono un momento di scontro aperto. Il serbo, legato al club fino al 2026 con un ingaggio di 12 milioni lordi annui, punta a lasciare Torino. Chiede una buonuscita di 10 milioni per rescindere il contratto, cifra che divide con i suoi agenti, i fratelli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic tra rinnovo ed incertezze della squadra

In questa notizia si parla di: juventus - vlahovic - rinnovo - incertezze

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Le big d’Europa lo osservano, lo studiano, lo tentano. Ma la Juventus ha deciso di chiudere ogni porta: rinnovo fino al 2030 per Kenan Yildiz. Una scelta strategica per respingere l’assalto di top club come Bayern, Real e Barça, sempre più attenti alle sue prest Vai su Facebook

Incertezza sul futuro di Vlahovic: scenari di mercato e ostacoli economici; Juve, Vlahovic è nervoso: Motta lo coccola, Giuntoli intanto studia il rinnovo; Juventus punta forte su Retegui: possibile erede di Vlahovic.

Juventus, svolta Vlahovic e commissione da 18 milioni: così resta in Serie A - Prosegue la telenovela sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus: c'è una squadra in pressing per il centravanti serbo ... calciomercato.it scrive

Vlahovic Juventus, cosa può accadere dopo l’incontro tra Comolli e l’agente del serbo? Tutte le opzioni sul tavolo - Vlahovic Juventus, l’incontro decisivo per il futuro del serbo: c’è una precisa volontà del club bianconero La Juventus è pronta a confrontarsi con Dusan Vlahovic nei prossimi giorni per fare chiarezz ... Come scrive juventusnews24.com