Muore in sella alla moto | Alessio è la seconda vittima della strada in 24 ore

Una tragica sequenza di eventi che scuote la nostra comunità: Alessio Rosadi, 39 anni, soccorritore della Croce Rossa, perde la vita in un incidente sulla moto davanti a un distributore di benzina. Solo 24 ore prima, un'altra vittima aveva tragicamente perso la vita in circostanze simili. Una riflessione urgente sulla sicurezza stradale e sul valore insostituibile della vita umana.

Aveva 39 anni e di lavoro faceva il soccorritore della Croce Rossa. Alessio Rosadi è morto davanti a un distributore di benzina. Una fine drammatica consumatasi a neppure 24 ore di distanza dall'altra tragedia della strada che ha visto Gianna Corgiatini perdere la vita a bordo della propria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: strada - alessio - muore - sella

