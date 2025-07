Il Pkk lascia le armi Entra in politica serve a Erdogan

Il PKK lascia le armi e sceglie la strada della politica, un passo che potrebbe cambiare le sorti della regione. Questa mossa, tanto attesa quanto strategica, favorisce Erdogan nel suo obiettivo di stabilizzare l’area e di rafforzare il suo controllo. A Istanbul, l'annuncio viene accolto con soddisfazione, segnando un nuovo capitolo nella complessa storia turco-kurda. Continua a leggere per scoprire cosa ci riserva il futuro.

Ad Istanbul la notizia della resa del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, meglio conosciuto come Pkk, viene accolta con soddisfazione, ma senza grande sorpresa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Pkk lascia le armi. Entra in politica, serve a Erdogan

