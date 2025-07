Napoli ritorno di fiamma per Vanja Milinkovic-Savic | Conte lo vuole per alzare il livello tra i pali

Il Napoli torna a sognare Vanja Milinkovic-Savic, un ritorno di fiamma che potrebbe rivoluzionare la porta azzurra. Dopo aver esplorato l’idea di ingaggiarlo a circa 18 milioni, il club partenopeo è deciso a rilanciare l’offerta. Per Antonio Conte, il portiere serbo non sarebbe solo un vice Meret, ma un elemento strategico per alzare il livello tra i pali. Il futuro di Milinkovic-Savic si gioca ora: le trattative sono in pieno fermento.

Il Napoli ha messo nel mirino Milinkovic-Savic: per Antonio Conte il portiere del Torino non sarebbe un semplice "vice" di Meret Vanja Milinkovic-Savic torna nel mirino del Napoli. Dopo un primo tentativo sfumato per una cifra intorno ai 18 milioni, il club azzurro è pronto a rilanciare per il portiere serbo del Torino, individuato da

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli punta gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, che ha brillato in questa stagione.

